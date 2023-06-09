Российские военные беспомощны перед боевиками Пригожина, заявил эксперт.

Наемники из ЧВК "Вагнер" бесчинствуют на фронте в Украине. Они угрожают расстрелом, похищают и избивают российских солдат.

Всю правду о воюющих в Украине "вагнеровцах" раскрыл российский оппозиционный журналист Майкл Наки, уличив Министерство обороны РФ в бездействии и беспомощности справиться с "армией" военного преступника Евгения Пригожина.

"Поступала информация о том, что "вагнеровцы" буквально угрожают российским солдатам расстрелом… для того, чтобы те, например, вытаскивали раненых "вагнеровцев" из боевых действий. Группа "Вагнер" - это никакие не доблестные бойцы, это настоящие отморозки, которые похищают российских солдат, которые избивают российских солдат, угрожают расправой и прочее", - заявил он.

По словам журналиста, Минобороны РФ с этим ничего не делает:

"Российские военные буквально беспомощны перед этими мародерами, которые обворовывают свои же войска. Распущенность группы "Вагнера" - это хороший показатель того, что Министерство обороны плохо контролирует собственную сферу ответственности… Вместо этого они ведут подковерные игры, пытаясь убедить Владимира Путина, что Пригожин - плохой, и надо с ним что-то делать, но усмирять они его не готовы".

Тем временем группа "Вагнера" чувствует себя все более вольготно, уже угрожая напрямую, акцентировал Наки, напомнив о том, как не так давно Пригожин говорил, что "вагнеровцы" стреляют по российским военным из артиллерии, когда те бегут со своих позиций.

"Вагнеровцы" стреляют по военным РФ - заявление Пригожина

Напомним, ранее УНИАН писал, как главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин признался, что его боевики стреляют по российской армии.

На вопрос, куда ЧВК "Вагнер" тратит боеприпасы, так как Пригожин неоднократно утверждал, что у его головорезов наблюдается дефицит БК, тот ответил, что ЧВК их тратит, в том числе, на самих русских:

"Боеприпасы мы тратим и для того, чтобы остановить драпающие толпы военнослужащих российской армии".