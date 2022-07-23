Эндрю Крамер ­– первый руководитель украинского бюро.

После пяти месяцев полномасштабного военного вторжения России в Украину американское издание New York Times открывает бюро в Киеве, чтобы писать о российской агрессии.

Об этом сообщает New York Times. Возглавит бюро Эндрю Крамер, который ранее работал в московском бюро.

"Мы создали бюро в Киеве, чтобы продолжать освещать войну, которая перевернула жизнь миллионов украинцев и отразилась далеко за пределами страны. Конфликт поставил людей по всему миру под угрозу голодной смерти, разрушил союзы, подорвал усилия по переходу на экологически чистую энергию и бросил вызов и без того хрупкому мировому порядку, основанному на правилах. Эндрю Крамер ­– наш самый первый руководитель украинского бюро", - говорится в сообщении.

Эндрю Крамер: что о нем известно

Крамер начал работу в NYT в 2005 году. Он работал корреспондентом Business Day.

Был основным репортером, освещавшим события в Украине. В 2014 году был военным корреспондентом на востоке Украины.

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