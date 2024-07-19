Что происходит на южном фронте: в ВСУ рассказали о текущей ситуации

Силы обороны уничтожили вражеский "Искандер-М" над Одесской областью.

За прошедшие сутки в зоне ответственности оперативной группировки войск "Таврия" было отражено 12 атак противника, сообщил в эфире телемарафона спикер ОУВ Дмитрий Лиховий.

"Из них 9 вражеских штурмов было отбито в Запорожье. Горячее всего у нас в районах населенных пунктов Малая Токмачка, где было отражено 4 атаки противника. А также у Новоандреевки - это к северо-западу от Роботино. Там наши воины отражали три штурмовые действия врага. Еще две атаки отражены в районах населенных пунктов Новоданиловка и Роботино", - рассказал Лиховий.

Он также добавил, что в районе Малой Токмачки оккупанты используют тактику штурма малыми пехотными группами без применения бронетехники. Зато российские войска там активно используют мотоциклы.

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"Там было 4 атаки, 2 из которых московиты пытались провести с применением нескольких мотоциклов. Во время одной из таких попыток три их мотоцикла были уничтожены с водителями", - добавил Лиховий.

По словам спикера, за прошедшие сутки на всем южном фронте в целом было уничтожено 4 вражеских мотоцикла, а также десятки единиц другой техники оккупантов.

"На левобережье в Херсонской области уничтожено два гидроцикла, четыре вражеские лодки, три боевые бронемашины. В Крынках уничтожен 1 российский миномет. Также, уничтожено 1 РСЗО "Град" в районе населенного пункта Костогрызово. И вообще мелочь, но показательная - уничтожен один терминал спутниковой связи "Starlink", который московиты также используют, получают их через третьи страны. Они уничтожаются почти каждый день", - добавил Лиховий.

Он также прокомментировал вчерашний удар российских оккупантов в зоне ответственности ОУВ "Таврия". В частности, спикер рассказал, что в течение недели россияне четыре дня наносили ракетные удары по этой территории.

"Вчера было три ракетных удара - они пришлись на Днепропетровскую и Одесскую области. На Днепропетровщине вчера утром было сбито две ракеты, бил из Крыма комплексами С-400. И также из Крыма нанес удар по Одесской области баллистической ракетой "Искандер-М", однако эта баллистика была уничтожена силами ПВО", - рассказал Лиховой.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "горячая фаза" войны с РФ может закончиться уже в этом году. Для этого весь мир должен оказать давление на Москву, чтобы убедить ее сесть за стол переговоров о прекращении войны.

Тем временем Силы обороны Украины продолжают наносить ощутимые потери врагу. В частности, за прошедшие сутки было уничтожено почти тысячу оккупантов, а также десятки единиц вражеской техники.

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