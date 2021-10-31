Воина эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

В течение текущих суток российско-оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня, четыре из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Как сообщает пресс-центр штаб Операции Объединенных сил в вечерней сводке, в результате обстрела ранен украинский военнослужащий.

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Вблизи Луганского оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем.

В районе Светлодарска и Новоалександровки российские наемники совершили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Марьинки и дважды возле Шумов они открывали огонь из минометов калибра 82 мм. А в сторону Золотого-4 оккупанты задействовали минометы калибра 120 мм и крупнокалиберные пулеметы.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.

"В результате враждебных действий один военнослужащий получил боевое травмирование. Воину оказали домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья-удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Чтобы заставить противника прекратить огневую активность, украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, добавили в штабе.

Как сообщало издание Washington Post, в последнее время Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной - чиновники США и Европы с обеспокоенностью фиксируют нерегулярное перемещение техники и военнослужащих.

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Автор: Тамара Отовская