Аналитики отметили, что по некоторым сведениям от российских военкоров, Веселое не захвачено оккупантами, а является серой зоной и там идут тяжелые бои.

Российские источники, в том числе в минобороны РФ заявили, что оккупанты захватили населенный пункт Веселе к северо-востоку от Бахмута.

Об этом говорится в свежем отчете Института по изучению войны (ISW). Однако, как подчеркнули аналитики, визуального подтверждения этого утверждения нет. В отчете говорится, что главная российская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что захват Веселого важен, поскольку даст оккупантам доступ к дороге Т0513 Сиверск-Бахмут и откроет новый маршрут наступления в сторону самого Сиверска (23 км к северу от Веселого).

"Однако перспективы российских войск провести оперативно значимое наступление на Сиверск в ближайшем будущем сомнительны. Российские войска удерживали позиции в 9 км к востоку от Сиверска в течение значительного времени, но не смогли существенно угрожать Сиверску с их нынешних позиций, поэтому предполагаемый захват Веселого (который находится дальше от Сиверска, чем другие российские позиции) маловероятен", - объяснили аналитики.

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В Институте отметили, что местность непосредственно к западу от Веселого, которую оккупантам придется пересечь, чтобы достичь маршрута Т0513, гористая и тактические высоты в настоящее время контролируют ВСУ, что может затруднить продвижение россиян.

При этом аналитики отметили, что по некоторым сведениям от российских военкоров, Веселое является серой зоной и там идут тяжелые бои.

Война в Украине: новости

За прошедшие сутки, 18 января, авиация Вооруженных сил Украины нанесла удары по 5 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских захватчиков.

А аналитики группы DeepState сообщили, что по всей линии фронта постепенно увеличивается активность российских оккупационных войск. Имеющиеся силы, средства и количество личного состава у врага угрожающие, поэтому бдительность терять нельзя.

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