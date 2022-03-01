Прежде всего – сохраняйте спокойствие и не верьте их фейкам.

Исторически доказано, что наиважнейшая ценность для украинского народа – родная земля. Теперь это увидел весь мир.

В то же время каждый защищает свою землю и работает на оборону. По такому случаю Служба безопасности Украина обнародовала подробную инструкцию для предотвращения перемещения вражеских ДРГ или диверсантов, которые сейчас топчут наши земли.

Прежде всего – сохраняйте спокойствие и помогайте задерживать оккупантов. Не верьте их фейкам.

Что делать в случае обнаружения врага:

Зафиксируйте их приметы – например, одежду, внешность и так далее;

Не показывайте им документы, не подсказывайте дорогу;

Не давайте телефон для звонка, а если дали, то зафиксируйте номер, на который они звонили.

Доступными способами проинформируйте СБУ время и место, где видели диверсантов, их количество, содержание разговора, номера, цвет и марки автомобилей, направление движения, приметы.

Куда обращаться:

В официальной чат-бот СБУ в телеграммах: @stop_russian_war_bot,

На контактные телефоны терробороны ВСУ в вашем регионе или по номеру 102.

Если рядом есть представители терробороны ВСУ или правоохранители, вы можете попытаться задержать диверсанта самостоятельно. Делать это следует только в том случае, если вы уверены в своих силах и имеете многочисленные преимущества над врагом.

Напомним, ранее Минздрав предложил видео базовых курсов медицинской помощи. Умение оказать первую доврачебную помощь – элементарный, но очень важный навык. А в период военного времени – особенно.

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