Именно через этот мост проходил основной поток техники и боеприпасов для российских оккупационных войск.

Из-за удара по Чонгарскому мосту на административной границе с временно оккупированным Крымом логистика российский войск нарушена. Дорога через Чонгар является кратчайшим путем с полуострова до Мелитополя Запорожской области и до Южного фронта.

Как отметил в эфире телеканала FREEДOM глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, именно через этот мост проходил основной грузовой поток с военной техникой и боеприпасами для российских оккупационных войск.

"Теперь этот поток придется перенаправить через Колончак и Чаплинку, а это очень затрудняет движение и те дороги намного слабее, чем трасса, где произошел удар по мосту. Поэтому можно сказать, что ударом по мосту очень ослаблены возможности России поставлять часть военного снаряжения и боеприпасов", – отметил он.

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Также глава Меджлиса прокомментировал ситуацию вокруг Керченского моста, соединяющего оккупированный Крым с материковой частью России. По его словам, оккупанты пытаются скрыть информацию о состоянии переправы.

"Россияне очень дозируют пропуск грузовых поездов, пассажирские идут по графику. Ограничен проезд и грузовых автомобилей. Также россияне запустили паромную переправу. Но, видимо, этого недостаточно, поэтому сухопутный коридор для российских оккупационных войск имел особое значение", – подчеркнул Чубаров и отметил, что враг чувствует, что уже скоро ВСУ могут нанести удары по этому мосту.

Удар по Чонгарскому мосту: что известно

Утром 22 июня 2023 года оккупанты заявили об ударе по Чонгарскому мосту на границе Крыма с Херсонской областью. Приспешники россиян заявили о "прилите" ракет Storm Shadow, в результате чего было повреждено дорожное покрытие. Движение по мосту остановили.

Представитель Главного управления разведки МО Украины Андрей Юсов прокомментировал "бавовну" и подчеркнул, что подобные атаки будут повторяться в будущем. По его словам, это работа Сил безопасности, обороны, движения сопротивления и местного населения.

В то же время руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заметила, что удар по Чонгарскому мосту больно ударит по логистике российских захватчиков и минимизирует возможности врага для пополнения запасов.

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