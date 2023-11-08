Пока не понятно, Чехия официально передала технику, или это самостоятельная закупка вооружения со стороны Украины.

Чешская реактивная система залпового огня (РСЗО) Striga уже в Украине. Оружие заметили на поле боя непосредственно "в работе".

Она находится в распоряжении 61-й бригады ВС Украины. Соответствующее видео показали военные в Facebook.

"Пусть каждый выстрел напомнит вам, что мир и безопасность - наша высшая ценность", - говорится в сообщении бригады.

Пока не понятно, правительство Чехии передало оружие в рамках одного из пакетов помощи, или это самостоятельная закупка вооружения Украиной.

РСЗО Striga - улучшенная версия советской разработки БМ-21 "Град". Среди отличий этого оружия - новое двухосное шасси, а также ряд технических улучшений. Установки стреляют снарядами 122-мм калибра.

Пентагон уточнил, сколько РСЗО получила Украина

В сентябре 2023 года глава Пентагона Ллойд Остин уточнил, сколько РСЗО получила на вооружение Украина в рамках пакетов помощи от союзников. Речь идет о количестве в 26 установок. В частности, от США поступали HIMARS, от Британии - M270, от Германии - MARS II.

Также в апреле Киев впервые получил от США 155-мм гаубицы М777, напомнил Ллойд Остин.

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