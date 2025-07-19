Списывать Черноморский флот РФ еще рано: в ВМС назвали главные цели для Украины

В частности, должны прекратить существование десантные корабли, считает Дмитрий Плетенчук.

Ключевой целью для Украины на территории временно оккупированного Крыма и в целом в Черном море являются российские носители крылатых ракет. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Системы, которые позволяют использовать корабли для обстрелов территории Украины, должны быть приоритетными целями. Остальные единицы - они уже не столько критичны. Конечно, не менее интересными остаются корабли, которые обеспечивают десантные способности. Несмотря на то, что их количество было существенно уменьшено - 4 единицы были уничтожены, многие повреждены. Но чтобы быть уверенными, что они не будут иметь таких возможностей, чтобы все дальнейшие разговоры о высадке десанта прекратились, подобные корабли тоже должны прекратить свое существование", - сказал Плетенчук.

Он добавил, что в любом случае целей для поражения на территории Крыма и Черного моря для Украины еще хватает. Плетенчук добавил:

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"Списывать со счетов Черноморский флот точно еще рано. Но и преувеличивать его значимость не стоит".

Представитель ВМС рассказал, для чего Россия время от времени выводит боевые корабли в Черное море. По его словам, это может быть связано либо с рассредоточением, либо с боевым применением.

"Если они выходят в Черное море для выполнения каких-то задач по охране пункта базирования - это как правило подводная лодка. Поэтому в Черном море ситуация остается на том же уровне. Да, выходили они несколько раз. Но в основном это были тренировки по рассредоточению, или непосредственно рассредоточение", - добавил Плетенчук.

Ситуация на юге Украины: важные новости

На днях УНИАН сообщал, что на Кинбурнской косе, которая с 2022 года частично находится под оккупацией РФ, был установлен украинский флаг. По словам капитана первого ранга запаса ВМС Павла Лакийчука, Украине важно получить выход к Черному морю, поэтому проводятся операции, в частности, по освобождению Кинбурнской косы от российских оккупантов.

Он предположил, что для полного освобождения Тендровской и Кинбурнской косы, Украине нужны значительно большие силы, чем те, которые используются сейчас. В то же время он добавил, что преимуществом Украины является то, что наши спецназовцы знают этот "театр военных действий".

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