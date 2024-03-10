Их везут в сторону Тамани, сообщают партизаны.

Российские захватчики вывозят из оккупированного Крыма свои ремонтные базы для кораблей. Об этом сообщает партизанское движение украинцев и крымских татар "Атеш".

Ведутся регулярные перевозки судовых двигателей в сторону Тамани (Краснодарский край). По их мнению, оккупанты усиливают свои возможности по ремонту военных суден в Новороссийске, где теперь располагается военно-морская база Черноморского флота.

"Причина этого - успешные удары Сил обороны Украины по военным объектам в Крыму. "АТЕШ" отыгрывает важную роль в этом процессе. Уверены, что Черноморский флот превратится в речную болотную флотилию. Или будет полностью уничтожен", - говорится в их Telegram-канале.

Потери Черноморского флота: что известно

В феврале сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину уже уничтожены 13 российских кораблей, еще 22 - подбиты.

В Украине создали карту в стиле "морского боя", которую назвали "Кладбище флота РФ". На ней можно посмотреть, где украинские силы подбили или уничтожили российские судна.

А уже в начале марта украинская разведка вместе с Военно-морскими Силами Украины провели операцию по уничтожению в Черном море российского патрульного корабля "Сергей Котов".

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