В Черном море корабли вражеской группировки продолжают блокировать судоходство и работу портов.

В Черном море, к острову Змеиный (Одесская обл.), следуют три десантных катера оккупантов.

Об этом сообщил представитель оперативного командования "Пивдень" Вячеслав Назаров.

"С целью обеспечения подразделений рашистов на острове Змеиный осуществляется переход в направлении острова десантного катера "Дюгонь" и двух десантных скоростных катеров "Раптор", - заявил Назаров.

По его словам, в Черном море корабли вражеской группировки продолжают выполнять задания по блокированию судоходства и работе украинских портов.

В готовности к применению ракетного вооружения – один носитель крылатых ракет морского базирования типа "Калибр". При этом надводные корабли противника держат дистанцию от материковой Украины, опасаясь ракетного поражения.

Как сообщал УНИАН, 30 мая на один из популярных пляжей Одесского региона выбросило вражескую морскую мину.

Как сообщал Братчук, Украина до настоящего времени имеет уже достаточно ракет, чтобы потопить весь ЧФ РФ.

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