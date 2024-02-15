ВМС ВСУ уточнили количество вражеских ракетоносителей.

За последние сутки Россия перетянула через Керченский пролив более 10 кораблей: 11 зашли в Азовское море (из них 3 двигались из пролива Босфор).

Еще 7 кораблей двигались к Черному морю, но пролив Босфор не пересекали. Об этом отчитались ВМС ВСУ, фиксируя ситуацию с количеством вражеских ракетоносителей в море.

По состоянию на утро 15 февраля, в черноморской акватории остались 3 вражеских корабля (среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр"). Общий залп ракет составляет до 4 единиц.

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В Азовском море находится 1 вражеский корабль. В Средиземном море - 2 вражеских корабля (среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 8 ракет), добавили военные.

В то же время Россия выключает на своих кораблях системы автоматической идентификации (AIS), нарушая Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море, говорят в ВМС ВСУ.

Россия атаковала ракетами Украину - есть раненые

Сегодня Россия ударила по Украине ракетами "Калибр". Враг поднял свои стратегические бомбардировщики Ту-95МС утром. Воздушная тревога была объявлена по всем областям Украины. В частности, ПВО работала в Киеве и Львовской области. Во Львове гремели звуки взрывов.

Позже глава Львовской ОВА Максим Козицкий заявил, что от ракетного удара пострадали два украинца. Также есть попадание в объект инфраструктуры.

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