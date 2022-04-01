Вероятно, потребуется "пара недель", чтобы завершить отгрузку пакета стоимостью 800 миллионов долларов.

Новая часть поставок помощи США в сфере безопасности уже прибывает в Украину.

Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, сообщает CNN.

По его словам, "полдюжины" поставок помощи в сфере безопасности для Украины уже "утекли в регион" из пакета на 800 миллионов долларов, который президент США Джо Байден подписал 16 марта во время брифинга в четверг.

"Эти поставки уже прибывают, на самом деле с того момента, как он подписал заказ, до того, как первая партия отправилась в путь, прошло около четырех дней и уже было полдюжины поставок, которые поступили в регион", — сказал Кирби.

"Я могу вам сказать, что на этих промежуточных перевалочных пунктах долго ждать не приходится, прежде чем их подберут конвои и доставят в Украину, так что четыре дня — это довольно быстро", — добавил он.

Кирби подсчитал, что, вероятно, потребуется "пара недель", чтобы завершить отгрузку пакета стоимостью 800 миллионов долларов.

"Мы не думаем, что это займет много времени, чтобы заполнить 800-долларовый пакет, заполнить все, мы действительно не думаем, что это вообще займет много времени, возможно, пару недель", — сказал он.

"Поставки — это не только оружие. Они представляют собой смесь "систем вооружения", а затем "предметов поддержки и обеспечения", которые включают "еду, бронежилеты, каски, стрелковое оружие и боеприпасы, медицинские и аптечки", — сказал Кирби.

Кирби добавил, что некоторые системы вооружений, такие как "Джавелины" и "Стингеры", были в этих первых нескольких посылках Украине.

"В этих первых полдюжины или около того были системы вооружения, были "Джавелины", были "Стингеры", а также медикаменты, бронежилеты, стрелковое оружие и боеприпасы", — сказал он.

Напомним, США могут нарастить производство Stinger и Javelin, которые просила Украина. Соединенные Штаты намерены пополнить свои арсеналы после отправки тысяч систем в Восточную Европу для поддержки Украины.

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