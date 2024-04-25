Военнослужащий Кирилл Сазонов рассказал, что оккупанты используют различное вооружение, чтобы захватить город.

Российские оккупанты уничтожают и выжигают до тла Часов Яр. Об этом заявил военный и политолог Кирилл Сазонов в эфире телеканала "Эспрессо".

"Россияне уже две-три недели очень плотно лезут. Ночью снова враг использовал фосфор. Россияне сносят и выжигают Часов Яр. Наверное, с городом они хотят сделать то, что в свое время сделали с Авдеевкой, Бахмутом, Соледаром, Мариуполем. Хотя некоторые ребята говорят, что чувствуют, что Россия уже работает на уровне максимума своих возможностей. Чувствуется, что у них уже тоже не хватает боеприпасов", - отметил эксперт.

Украинский военнослужащий отметил, что армия РФ использует авиацию, артиллерию и БпЛА. По его словам, как ВСУ, так и враг имеют очень много дронов.

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"Такой плотности дронов, как на Бахмутском направлении, еще не видел нигде. Кто-то держит позицию, а в это время работает артиллерия и дроны. Враг уже передвигается по одному, потому что понимает, что более 2-3 человек - это уже мишень. Мы так же, и уже осваиваем какие-то новые средства передвижения. И враг, и мы начинаем передвигаться на мотоциклах. Таким образом от FPV-дрона можно спрятаться. Дрон теряет человека, запутавшись на деревьях", - отметил Сазонов.

Битва за Часов Яр: последние новости

Ранее заместитель командира 2-го штурмового батальона 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады ВСУ Алексей Тарасенко заявил, что российские оккупанты имеют мало шансов захватить Часов Яр до 9 мая.

"Сейчас линия фронта относительно стабильна и подразделения ВСУ не имеют ни одного участка, где врагу удалось вклиниться и существенно изменить наше боевое построение", - заверил военный.

В свою очередь представитель оперативно-стратегической группировки войска "Хортица" Назар Волошин рассказал, что в районе Часового Яра против ВСУ воюют российские десантники из 217 парашютно-десантного полка 98-й воздушно-десантной дивизии России. По его словам, это где-то 20-25 тысяч оккупантов пытаются штурмовать город и окрестности населенных пунктов вблизи него.

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