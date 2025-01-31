Жители Северной Кореи имитируют туберкулез, чтобы не ехать на войну, - Newsweek

Многие люди готовы платить за фальшивые справки, поскольку опасаются, что их родные могут погибнуть на фронте.

Жители Северной Кореи имитируют туберкулез, чтобы избежать принудительного направления на фронт в России. Семьи тратят более 100-кратную среднюю месячную зарплату на поддельные медицинские справки, чтобы защитить мужчин от отправки в зону боевых действий, пишет Newsweek.

По оценкам США и Южной Кореи, режим Ким Чен Ына уже направил в Россию до 12 000 военных. Они участвуют в боях под Курском, помогая российским войскам в противодействии украинскому контрнаступлению. Однако ни Москва, ни Пхеньян официально не признают присутствия северокорейских солдат в конфликте.

Северная Корея имеет одну из крупнейших армий в мире - 1,3 миллиона военных и еще 7,6 миллиона резервистов. Мужчины обязаны проходить 10-летнюю службу, а женщины - пятилетнюю. Это заставляет многих родственников искать способы освобождения своих близких от мобилизации.

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По информации Радио Свободная Азия, цена подкупа врачей для получения фальшивой справки о туберкулезе выросла в пять раз по сравнению с прошлым годом - со 100 до 500 долларов. Для большинства семей это огромная сумма, ведь средняя месячная зарплата государственного служащего в Северной Корее составляет всего 1-3 доллара. Однако многие люди готовы платить, поскольку опасаются, что их родные могут погибнуть на фронте.

"Существует скрытое опасение, что если их сыновья присоединятся к армии и будут отправлены в Россию, родители никогда больше не увидят их живыми", - рассказала жительница провинции Рянганг.

По словам пленного северокорейского солдата, который попал к украинским военным, ему не сообщали заранее, что он отправляется в Россию. Многие жители Северной Кореи были удивлены таким развертыванием событий и не понимали, против кого им придется воевать.

"Кто наш враг? Зачем нам новый враг?" - цитирует одного из жителей Рянганга Радио Свободная Азия.

Сообщается, что родственники погибших получают официальные свидетельства о смерти с формулировкой "священные боевые учения в честь Родины", без уточнения реальных обстоятельств гибели.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, на данный момент в Курске погибли 3800 северокорейских военных.

По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, Пхеньян готовится к новой волне мобилизации. Институт изучения войны (ISW) прогнозирует, что следующая отправка войск может состояться уже в середине марта, а потери среди северокорейских солдат могут достигать 45 000 в месяц.

Алина Гриценко, аналитик Национального института стратегических исследований Украины, отмечает:

"На данный момент участие Северной Кореи в российском вторжении в Украину, похоже, сводится не к поддержке имперских амбиций Путина, а больше к совершенствованию Ким Чен Ына боевой машины. В краткосрочной перспективе присутствие северокорейских солдат позволяет России преодолеть растущую нехватку живой силы. Но учитывая, что Россия, как полагают, теряет десятки тысяч военных ежемесячно, мало шансов, что Пхеньян сможет полностью удовлетворить ненасытный спрос Москвы на дополнительную рабочую силу".

Тем временем США пригрозили усилением санкций. Бывший президент Дональд Трамп заявил, что конфликта можно было бы избежать при его каденции, и пригрозил Путину "заключить соглашение" о прекращении войны. Представители российского правительства ответили, что Москва "ждет сигналов" из Вашингтона.

Войска КНДР исчезли с фронта - что известно

Как сообщал УНИАН, Северная Корея направила свои лучшие войска на помощь России в войне против Украины. Но после нескольких месяцев тяжелых потерь они были сняты с линии фронта.

The New York Times со ссылкой на украинских и американских чиновников пишет, что солдаты КНДР не появлялись на фронте уже около двух недель.

Силы специальных операций ВСУ подтвердили, что в течение трех недель в Курской области РФ не фиксируют присутствие северокорейских войск. Об этом заявил представитель ССО полковник Александр Киндратенко в комментарии "Украинской правде".

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