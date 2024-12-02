Точную цифру он не назвал.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина потеряла в полномасштабной войне с Российской Федерацией менее 80 тысяч военнослужащих.

В интервью Kyodo News он сказал, что не может раскрыть конкретные цифры, однако они меньше тех, которые публикуют западные СМИ. Президент отметил, что речь идет именно о военных, поскольку потери гражданского населения на оккупированных территориях пока неизвестны.

"Кое-кто недавно, мне кажется, что в американской прессе, подал информацию, что украинцев погибло 80 тысяч. Но я хочу вам сказать, что нет. Меньше. Намного меньше, намного".

Потери Украины в войне

Напомним, что военное руководство страны не раскрывало потерь Вооруженных сил, объясняя это необходимостью скрыть эту информацию от России.

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В феврале президент Владимир Зеленский впервые назвал цифры. Тогда он заявил, что Украина уже потеряла в этом противостоянии 31 тысячу военнослужащих.

Российская Федерация не раскрывает свои потери в войне. Согласно последним данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, российская оккупационная армия уже потеряла более 743 тысяч солдат.

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