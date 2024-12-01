За сутки Силы обороны уничтожили 6 танков и 14 артиллерийских систем россиян.

За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали 1 730 российских оккупантов. Также украинские защитники уничтожили немало вражеской техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Всего с начала полномасштабной войны в Украине российские оккупанты потеряли 742 130 солдат. Также Силы обороны уничтожили много автомобильной техники и боевых бронированных машин.

За сутки украинские защитники ликвидировали:

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танков - 9 469 (+6);

боевых бронированных машин - 19 369 (+14);

артиллерийских систем - 20 923 (+14);

РСЗО - 1 253;

средств ПВО - 1 019;

самолетов - 369;

вертолетов - 329;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 19 803 (+11);

крылатых ракет - 2 852;

кораблей / катеров - 28;

подводных лодок - 1.

Помимо этого украинские бойцы уничтожили с начала полномасштабной войны 30 507 (+76) единиц автомобильной техники и автоцистерн врага и 3 619 (+2) единиц специальной техники россиян.

Война в Украине - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что РФ оккупировала Берестки и продвинулась в Донецкой и Харьковской областях. Ситуация на фронте остается тяжелой.

Кроме того, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, когда может начаться наступление РФ на Покровск. По его словам, сейчас наибольшее количество боеспособных подразделений и ресурсов враг сосредоточил на Кураховском направлении.

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