Палач отметил, что вообще не брал бы пленных, а всех убивал бы.

"Вагнеровец" Михаил Антипов с улыбкой рассказал, как наемники казнили пленного польского добровольца.

Фрагмент его признаний опубликовал канал "ВЧК-ОГПУ". Антипов попал в "Вагнер" из колонии - он был приговорен к 17 годам за убийство двух человек. После службы в ЧВК он вышел на свободу, как тысячи таких же убийц.

Антипов вспомнил, как однажды "вагнеровцы" захватили в плен польского добровольца. Они раздели воина до нижнего белья и вели в свой тыл. Впрочем, поляк шел впереди и улыбался.

Один из наемников спросил, почему пленнику так весело. Тот ответил, что нет причин для печали, ведь его ведут в плен, где накормят, будут содержать в изолированном помещении и обменяют, как это предусмотрено Женевскими конвенциями. Впрочем, поляк не учел, в руки каких нелюдей попал.

"Пацан ("вагнеровец" - УНИАН) долго не думал. Сказал ему: "На колени". И расстрелял в голову. Ну, и мы пошли дальше. Я считаю, для чего их в плен брать? Это же война", - заявил" вагнеровец", улыбаясь.

Казни украинских воинов

"Вагнеровцы" известны очень жестокими казнями воинов, воюющих на стороне Украины. В начале апреля в сети начало распространяться жуткое видео казни украинского военнопленного: российские оккупанты ножом отрезали голову еще живому человеку.

ГУР известно имя оккупанта, который совершил это зверское военное преступление. Украинские воины работают над ликвидацией палача.

Летом в сети появилось видео зверской казни украинского военного оккупантами.

Весной вся страна была шокирована расстрелом украинского военного, попавшего в плен. Россияне расстреляли его после слов "Слава Украине!". На установление личности мужчины ушло время, однако впоследствии она стала известна. От рук оккупантов погиб снайпер 163 батальона 119 отдельной бригады ТРО Черниговской области Александр Мациевский.

Вас также могут заинтересовать новости: