Путин хочет иметь больше партнеров и союзников.

Полковник британской армии в отставке, военный эксперт Глен Грант заявил, что страны Евросоюза и США остаются объединенными, и это играет не в пользу президента РФ Владимира Путина.

"Цель Путина - завоевать Украину, он до сих пор хочет это сделать. Путин хочет посеять хаос везде, где только возможно. Первым его приоритетом является намерение сместить и отвести фокус внимания от Украины стран-членов НАТО. Вторым приоритетом является то, что Путин хочет разъединить ЕС и США. Он понимает, что страны ЕС остаются объединенными, и это играет не в его пользу", - добавил Грант в эфире "Эспрессо".

По его словам, российский лидер хочет иметь больше партнеров и союзников. Для этого он пытается получить марионеточных руководителей в парламентах в ряде стран.

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"В Словакии, Венгрии, Латвии, Болгарии Путин хочет посеять своих марионеточных руководителей в парламентах. Мы не должны смотреть на эту ситуацию только, как на войну на поле боя. Да, Путин будет продолжать вести боевые действия в Украине, но еще очень многое творится, кроме этого", - подытожил Грант.

Война в Украине - последние новости относительно Путина

Как недавно писал Telegraph, Путин пытается использовать войну в Израиле, чтобы улучшить репутацию России, но его уже ничего не спасет.

Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал руководителя Кремля за его предупреждение о жертвах среди мирного населения в ходе конфликта между Израилем и палестинской исламистской группировкой ХАМАС.

"Я более чем возмущен, когда слышу, что российский президент повсеместно предупреждает о том, что могут быть жертвы, гражданские жертвы военных столкновений. Циничнее не бывает", - подытожил политик.

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