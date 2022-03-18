Минус две боевые машины у врага.

Вооруженные силы Украины продолжают эффективно сражаться с оккупантами. Они бьют врагов на всех направлениях и одерживают победы, о чем говорится в сводках Генштаба. Чтобы уничтожать противников, воины ВСУ используют современное оружие. В список входит и противотанковый ракетный комплекс "Стугна-П" украинского производства. Недавно наши солдаты показали его в действии.

На видео ниже демонстрируется, как по дороге на дистанции нескольких сотен метров едет техника российских оккупантов. Бойцы ВСУ совершили первый залп снаряда из "Стугна-П", который пошел по дуговой траектории и упал рядом с целью. Противники тут же бросились убегать, оставив технику на "съедение" для второго выстрела. Он попал прямо в боевые машины врага, превратил их в металлолом.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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