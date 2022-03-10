Также глава европейской дипломатии призывает российских оккупантов прекратить блокирование колонн с гуманитарной помощью.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель призывает Россию немедленно прекратить удары по жилым районам Мариуполя.

Об этом глава европейской дипломатии сообщил в Twitter.

"Мариуполь в осаде. Обстрел роддома российскими войсками – страшное военное преступление. Удары с воздуха по жилым районам и блокирование колонн с гуманитарной помощью российскими войсками должны быть немедленно прекращены", - заявил Боррель.

"Безопасные коридоры нужны прямо сейчас", - отметил глава европейской дипломатии.

Как сообщал УНИАН, 9 марта во время авианалета российской авиации на Мариуполь уничтожен родильный дом в центре города, а также больница, детское отделение и отделение терапии.

В результате удара по роддому в Мариуполе были ранены 17 человек.

Этот город остается полностью заблокирован как для эвакуации людей, так и для гуманитарного груза.

Вице-премьер -министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что там продолжаются бои между Ореховым и Пологами. По ее словам, это уже четвертый день, когда гуманитарный груз не дошел до жителей Мариуполя и вернулся в Запорожье.

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