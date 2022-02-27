Речь идет о возгорании ряда жилых зданий.

В Киевской облгосадминистрации рассказали о ситуации по состоянию на 27 февраля на направлении Ирпень - Буча - Гостомель.

Так, в Ирпене состоялся танковый бой, был прорыв из Бучи в Ирпень, но его отбили. Идет бой пехоты.

Много попаданий в здания:

Бучанский район с. Шевченково - возгорание частного хозяйственного здания;

г. Ирпень – возгорание торгово-развлекательного центра "Жираф";

г. Буча – попадание ракеты в 9-ти этажный жилой дом;

г. Буча - Новое шоссе возгорание крыши жилого дома;

г. Буча ул. Тарасовка-попадание снаряда в 32-й производственный цех Института стекловолокна НИИСВ и склада с ГСМ на плоши 2000 м. кв;

г. Буча ул. Октябрьская, ул. Новояблунская, ул. Дачная, ул. Воинов Интернационалистов-33 возгорания жилых домов в результате обстрела и попадания снарядов;

взорван мост между пгт Дымер и г. Ирпень；

г. Ирпень ул. Соборная, возгорание 4, 5 этажей 9-ти этажного жилого дома.

В 12:50 в Ирпене произошел мощный взрыв, предварительно, в жилом квартале, точная локация не установлена.

В 13: 00 в Гостомеле загорелся дом на Днепровской, раздавались громкие взрывы.