Роман Погорелый отметил, что тяжелые бои идут в Ивановском.

Сложная ситуация сейчас в Часовом Яру Донецкой области. Российские оккупанты зашли на окраины города и занял господствующие высоты.

"Это плохо, этого нельзя было допускать", - заявил сообщил сооснователь проекта DeepState, аналитик Роман Погорелый в комментарии изданию "Обозреватель".

При этом он отметил, что выход на высоту дает россиянам "оперативное пространство для дальнейшего продвижения, огневой контроль, потому что эта высота покрывает очень большую область обзора". Он указал, что оккупанты активизировался возле Часового Яра, потому что имел успех.

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"Как только они видят успех на определенном участке, туда стягиваются силы. Часов Яр обстреливается из авиации и из артиллерии. Соответственно, они начали все равнять с землей", - рассказал Погорелый.

Также аналитик сообщил, что тяжелые бои идут в Ивановском, но населенный пункт враг полностью не контролирует.

"Наши военные там бьются, пытаются сдерживать давление. Они зашли на высоты к северу от Ивановского, там идут очень тяжелые бои, ведь нельзя давать врагу продвигаться. Если они продвинутся еще больше на север, они получат огневой контроль с высоты, соответственно, будут перекрывать логистику и именно наша группировка окажется под угрозой", - подытожил эксперт.

Ситуация на фронте - последние новости

Командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92 отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Юрий Федоренко заявил, что российским захватчикам не удается продвинуться к городу Часов Яр, который расположен к западу от Бахмута.

При этом издание The Telegraph сообщило, что оккупанты заняли примерно 505 квадратных километров территории Украины с октября, когда она начала нынешнее наступление вдоль линии фронта.

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