С помощью дронов-камикадзе ВСУ активно уничтожают технику и вооружение оккупантов на разных участках фронта.

На Бахмутском направлении силы обороны Украины с помощью дрона уничтожили вражескую самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий-министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram.

"Армия дронов уничтожает советский хлам на окраинах Бахмута. На этот раз у россиян минус одна самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". Ее поразил дрон, приобретенный за средства украинской блокчейн-компании Everstake", - отметил он.

Уничтожение вражеской техники с помощью дронов

С помощью дронов-камикадзе ВСУ активно уничтожают технику и вооружение оккупантов на разных участках фронта.

В частности, в последнее время с помощью дронов уничтожено комплекс наблюдения и беспилотник врага, две вражеские установки для разминирования УР-83П и 1300 кг тротила, фургон с оккупантами, вражеский "Град", а также взят в плен российский захватчик.

Ранее также на Бахмутском направлении силы обороны Украины с помощью дрона-камикадзе "Пегас" уничтожили вражеский беспилотник. Оккупанты использовали БПЛА для корректировки обстрелов.

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