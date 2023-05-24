Силы обороны активно применяют дроны-камикадзе для борьбы с оккупантами, уничтожения их техники и вооружения.

На Бахмутском направлении силы обороны Украины с помощью дрона-камикадзе "Пегас" уничтожили вражеский беспилотник. Оккупанты использовали БПЛА для корректировки обстрелов.

"Наши спецназовцы дроном-камикадзе "Пегас" уничтожают российский беспилотник, которым оккупанты корректировали обстрелы на Бахмутском направлении. Минус вражеский дрон - плюс сохраненные жизни украинских военных", - сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram.

Федоров также проинформировал, что сейчас почти 500 "Пегасов" от армии дронов работают по всей линии фронта.

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Дроны в войне в Украине - что известно

Силы обороны активно применяют дроны-камикадзе для борьбы с оккупантами, уничтожения их техники и вооружения на различных участках фронта.

В частности, недавно с помощью беспилотников наши защитники уничтожили две вражеские установки для разминирования УР-83П и 1300 кг тротила, вражеский комплекс наблюдения, фургон с оккупантами, а также взяли в плен российского захватчика.

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