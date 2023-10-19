Сообщается, что россияне подтягивают к городу личный состав и технику.

Российские войска не смогут окружить и захватить Авдеевку в Донецкой области.

"Я уверен, что им не удастся взять Авдеевку, потому что это несокрушимый город", - заявил глава Авдеевской ВГА Виталий Барабаш.

По его словам, по линии фронта в районе Авдеевки обстрелы продолжались всю ночь.

"Круглосуточно с позиций слышим стрелковые бои. Они бьют со всего, что есть. Но я бы условно сказал о снижении градуса напряжения, который был несколько дней на нашем направлении", - добавил чиновник.

По его словам, россияне подтягивают технику и личный состав:

"Несколько ночей подряд они пытались вытянуть ту технику, которую еще возможно починить в полевых условиях. Оттягивают дальше в тылы и ремонтируют. Понимаем, где это происходит. Думаю, наши парни в ближайшее время отработают все эти вещи… Подтягивают личный состав, технику. Ждем в ближайшие дни, что будет обострение. И не просто ждем, а готовимся".

Бои за Авдеевку - что сообщалось

Как отметил военный обозреватель Денис Попович, российские войска потеряли несколько тысяч солдат при активизации наступления в районе Авдеевки с 10 октября: "По состоянию на вчерашний день, я бы констатировал провал их наступления в районе Авдеевки практически по всем параметрам"

По словам Барабаша, ситуация в Авдеевке тяжелая. В городе остаются около 1600 человек, а из-за обострения боевых действий гуманитарную помощь туда не завозят.

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