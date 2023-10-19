Обозреватель допускает, что российские войска будут атаковать снова.

Российские войска потеряли несколько тысяч солдат при активизации наступления в районе Авдеевки с 10 октября. Украинские бойцы успешно отбили все попытки штурмов россиян.

Как отметил военный обозреватель Денис Попович, России нужна победа на фоне их лживых заявлений, что наступление ВСУ на юге провалилось. И за незначительное расширение серой зоны в районе Авдеевки россияне платят несопоставимую цену, отметил эксперт.

"Были тактические продвижения в районе Красногоровки… Но по сравнению с потерями, которые они там получили, а это несколько тысяч погибших военнослужащих, эти продвижения тактического плана, расширение серой зоны… Это не та цена… По состоянию на вчерашний день, я бы констатировал провал их наступления в районе Авдеевки практически по всем параметрам", - заявил Попович.

Обозреватель допускает, что российские войска будут атаковать еще раз.

"Но очень похоже, что все это перешло в позиционную войну… Если они и дальше будут продолжать так наступать, как они наступают, то потери будут умножаться. Если они каким-то образом поменяют свою тактику, тогда посмотрим", - добавил эксперт.

Наступление РФ в районе Авдеевки - актуальное

Как сообщал Институт изучения войны (ISW), российским войскам не удалось добиться успехов в попытках окружить Авдеевку, но они могут в ближайшее время активизироваться снова.

Также аналитики отмечали, что российские оккупанты и их диктатор Владимир Путин изменили риторику о наступлении оккупантов на Авдеевку, "уменьшая ожидания" относительно вероятного продвижения на этом направления.

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