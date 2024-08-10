Есть информация, что РФ перебрасывает солдат в Курскую область из Белгородской.

Плацдарм операции на территории РФ может быть расширен: у украинских сил прямо сейчас появляется возможность зайти в Белгородскую область, отметил военный эксперт Александр Мусиенко.

По его словам, на данный момент есть информация, что Россия уже может перебрасывать в Курскую из Белгородской области солдат Ленинградского военного округа. Как заявил Мусиенко, это уменьшит возможности российской группировки вести наступление в Харьковской области.

"В связи с этим у ВСУ появляется шанс вытеснить врага из Харьковской области, полностью установив контроль над государственной границей… а также завершить вопрос о прерывании логистики на этом направлении, установив контроль над Шебекино и близлежащими селами", - считает эксперт. Видео дня

Мусиенко объяснил, что таким образом украинские защитники могут не только вытеснить врага, а еще и провести контратаки и зайти в Белгородскую область, создав РФ дополнительные проблемы:

"И точно заставить российское командование забирать свои силы с востока Украины".

Напомним, ранее сообщалось, что власти РФ ввели "режим контртеррористической операции" в трех областях - в Курской, Брянской и Белгородской.

По мнению Мусиенко, это свидетельствует о том. что российское командование рассматривает "такой сценарий" продвижения украинских сил.

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