Эксперт отмечает, что на сегодня в Суджанском районе нет угрозы окружения Сил обороны Украины.

Враг пытается перерезать главный логистический путь на Курщину, но угрозы окружения или необходимости выхода с территории РФ для Сил обороны Украины нет.

Об этом заявил военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный в эфире "Радио NV".

"Если украинские войска отойдут из района Суджи, то бои будут продолжаться на территории Сумской области, возможно даже в таких крупных городах как Сумы и Глухов, которые находятся очень близко к российской границе", - сказал он.

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При этом эксперт добавил, что сейчас враг накапливает свои силы в селе Новенькое, которое расположено в 6-7 км от трассы на Юнаковку - это пункт перехода границы.

"Сейчас это основная дорога по которой идет снабжение нашей группировке, которая находится в Курской области и. И второй дороги поблизости нет, по которой можно поставлять необходимые объемы для Сил обороны", - отметил Нарожный.

Он рассказал, что село Новенькое на Сумщине покинуто людьми довольно давно, потому что все населенные пункты на границе обстреливались россиянами еще с начала широкомасштабного вторжения. Эксперт отмечает, что в этом селе проходит лесополоса, с которой россияне запускают дроны, ведут артиллерийские обстрелы и делают все для того, чтобы "резать линию снабжения".

"Нельзя сказать, что там ситуация критическая и что мы не сможем отбросить этих россиян из села Новенькое. Только вопрос времени, когда российская группировка будет уничтожена и поставки на Курщину будут восстановлены. Сейчас перспективы того, что мы будем отходить нет. Окружения также там нет", - подчеркнул Нарожный.

Около сотни россиян прошли по газопроводу к позициям ВСУ в районе Суджи

Как сообщали украинские журналисты, сегодня, 8 марта, около сотни российских солдат прошли по газопроводу к позициям Сил обороны в районе Суджи Курской области.

Офицер ВСУ Мирослав Гай позже сообщил, что у выхода из газопровода россиянам устроили ловушку и там погибло 80% врагов.

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