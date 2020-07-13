На Донбассе боевики убили военного медика во время эвакуации погибшего

Еще двоих бойцов ранили.

Боевики незаконных вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе обстреляли эвакуационную группу Объединенных сил вблизи Зайцево, в результате обстрела погиб военный медик.

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Об этом сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook.

"Российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили все моральные и гуманитарные нормы и обстреляли трех военнослужащих, которые должны были осуществить эвакуацию тела павшего украинского героя, который сегодня погиб, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве вблизи населенного пункта Зайцево", - говорится в сообщении.

В пресс-центре отметили, что, получив подтверждение режима "Тишина", группа эвакуации в белых касках с опознавательными знаками не успела дойти до тела павшего бойца несколько метров. "В это время враг открыл огонь на поражение из стрелкового оружия. Группа отошла, но военный медик поспешил на помощь раненому. В этот момент противник снова начал обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов", - сообщили в штабе.

В результате вражеского огня военный медик погиб, один военнослужащий был ранен, еще один получил боевое травмирование.

"Коварное убийство медика, на котором были все соответствующие маркировки, является очередным свидетельством того, что российско-оккупационные войска даже не собираются соблюдать никаких международных правовых норм", - отметили в Объединенных силах.

Как сообщается, в настоящее время тела погибших и раненый воин находятся на месте обстрела. Продолжаются переговоры с СММ ОБСЕ об их эвакуации.

Как сообщал УНИАН, на Донбассе 13 июля погибли двое украинских бойцов.

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