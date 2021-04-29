Российские оккупанты стреляли в украинских военных из минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Донбассе с начала суток оккупанты 7 раз обстреляли позиции Объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"С начала суток было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В частности, как отмечается, недалеко от поселка Опытное российские оккупанты открывали огонь из минометов 120-го калибра, а у Павлополя - из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вблизи Светлодарска и Водяного враг использовал автоматические станковые и станковые противотанковые гранатометы. В пригороде Причепиловки оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В районе поселков Пески и Верхнеторецкое противник совершил обстрелы позиций Объединенных сил из крупнокалиберных пулеметов.

Читайте такжеОккупанты "ДНР" решили присвоить недвижимость покинувших регион украинцев

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет.

На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь.

Обо всех фактах нарушений со стороны вооруженных формирований РФ украинская сторона СЦКК уведомила представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Леся Лещенко