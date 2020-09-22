В Днепропетровской области бывший боевик «ДНР» воспользовался правом на возвращение к мирной жизни, став стал участником программы СБУ «Тебя ждут дома».
Читайте такжеСБУ задержала экс-милиционера, который работал на ЛНРОб этом сообщает СБУ в Днепропетровской области в Facebook.
«Житель Донецка присоединился к незаконным вооруженным формированиям с начала российской агрессии», – говорится в сообщении.
При этом в СБУ пишут, что вступить в так называемую «народную милицию» террористической организации «ДНР» его «заставила необходимость содержать семью».
«В конце полугодового прохождения службы он осознал бесперспективность и незаконность действий оккупантов и боевиков и принял решение о выезде с временно неподконтрольной Украины территории», - сообщили в СБУ.
Отмечается, что бывший боевик переехал на территорию Днепропетровской области и тщательно скрывал свое прошлое из-за опасений уголовной ответственности и работал на временных работах. Узнав о программе СБУ, он обратился в службу.
«Тщательная проверка СБУ установила, что во время участия в НЗФ мужчина не совершал тяжких и особо тяжких преступлений», – отмечается в сообщении.
Учитывая эти обстоятельства, суд освободил боевика «ДНР» от уголовной ответственности, согласно ч. 2 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.
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