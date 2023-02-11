Российские оккупанты усиливают группировку войск на Лиманском и Бахмутском направлениях.
"В течение суток противник нанес 7 ракетных и 23 авиационных удара. Совершил более 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня", - говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00.
Отмечается, что угроза нанесения ударов Российской Федерацией по гражданским объектам остается высокой на всей территории Украины.
"Противник, несмотря на значительные потери, не отказывается от намерений выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Осуществляет усиление своей группировки войск на Лиманском и Бахмутском направлениях. Активно применяет авиацию для нанесения ударов по позициям наших подразделений", - говорится в сводке.
В то же время в Генштабе уточнили, что на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях ситуация - без существенных изменений, а признаков формирования наступательных группировок там не обнаружено.
"Враг продолжает удерживать свои подразделения в приграничных с Украиной районах, продолжаются мероприятия боевой подготовки. Противник не прекращает артиллерийских обстрелов позиций наших войск, а также населенных пунктов вблизи линии соприкосновения", - сказано в сообщении.
Война в Украине: главные новости
Российский диктатор Владимир Путин приказал захватить Донбасс до марта. Россияне уже пошли в наступление на Луганском направлении, а эксперт Владислав Селезнев считает, что сейчас наступление идет на пяти направлениях Украинского фронта. Это направление на Купянск, Лиман, бои в районе Бахмута, Авдеевки и на Угледарском направлении.
В ЦРУ констатировали, что критический период в российско-украинской войне продлится не менее шести месяцев. Запад, в свою очередь, сосредоточился в течение этого времени передать Украине более мощное вооружение, в том числе танки и дальнобойные снаряды. Киев также надеется получить от стран Европы современные истребители для проведения контрнаступления.