Несмотря на значительные потери, враг не отказывается от намерений выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Российские оккупанты усиливают группировку войск на Лиманском и Бахмутском направлениях.

"В течение суток противник нанес 7 ракетных и 23 авиационных удара. Совершил более 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня", - говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00.

Отмечается, что угроза нанесения ударов Российской Федерацией по гражданским объектам остается высокой на всей территории Украины.

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"Противник, несмотря на значительные потери, не отказывается от намерений выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Осуществляет усиление своей группировки войск на Лиманском и Бахмутском направлениях. Активно применяет авиацию для нанесения ударов по позициям наших подразделений", - говорится в сводке.

В то же время в Генштабе уточнили, что на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях ситуация - без существенных изменений, а признаков формирования наступательных группировок там не обнаружено.

"Враг продолжает удерживать свои подразделения в приграничных с Украиной районах, продолжаются мероприятия боевой подготовки. Противник не прекращает артиллерийских обстрелов позиций наших войск, а также населенных пунктов вблизи линии соприкосновения", - сказано в сообщении.

Война в Украине: главные новости

Российский диктатор Владимир Путин приказал захватить Донбасс до марта. Россияне уже пошли в наступление на Луганском направлении, а эксперт Владислав Селезнев считает, что сейчас наступление идет на пяти направлениях Украинского фронта. Это направление на Купянск, Лиман, бои в районе Бахмута, Авдеевки и на Угледарском направлении.

В ЦРУ констатировали, что критический период в российско-украинской войне продлится не менее шести месяцев. Запад, в свою очередь, сосредоточился в течение этого времени передать Украине более мощное вооружение, в том числе танки и дальнобойные снаряды. Киев также надеется получить от стран Европы современные истребители для проведения контрнаступления.

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