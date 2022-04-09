Без нефтяного эмбарго России еще надолго хватит ресурсов сбрасывать бомбы на украинские города.
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил во время встречи в Киеве с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен и высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем, сообщает Правительственный портал.
Шмигаль поблагодарил страны ЕС за лидерство в вопросе поддержки Украины и введении санкции против РФ.
"Мы благодарны европейским политикам за принятие 5-го санкционного пакета. Возможности России финансировать эту войну существенно уменьшаются, но без нефтяного эмбарго в агрессора еще надолго хватит ресурсов сбрасывать бомбы на мирные украинские города. Поэтому мы призываем страны ЕС как можно быстрее рассмотреть этот вопрос", - подчеркнул он.
Отдельно премьер-министр Украины поблагодарил европейский Союз за оказание финансовой помощи для поддержки украинских граждан и Вооруженных сил Украины. В частности за озвученное сегодня решение выделить дополнительные 500 млн евро для украинской армии.
"Мы также получили первый транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро. Сегодня на счета правительства поступила уже грантовая помощь от ЕС в размере 120 млн евро. Украина благодарна вам за поддержку. Мы рассчитываем также на выплату второго транша в 600 млн евро в ближайшее время и начало новой программы макрофина", – отметил Шмигаль.
Также глава правительства поблагодарил руководство ЕС за поддержку кампании StandUpForUkraine для сбора средств для нужд внутренне перемещенных лиц в Украине и на территории ЕС, которая состоится 8-9 апреля.
Во время встречи также стороны обсудили вопросы продовольственной безопасности, взаимодействия в энергетическом секторе, либерализацию торговли и совместные программы помощи перемещенным украинцам.
Как сообщал УНИАН, ранее Жозеп Боррель заявлял, что Совет ЕС на уровне министров иностранных дел 11 апреля обсудит возможное эмбарго на российскую нефть.