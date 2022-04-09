Премьер поблагодарил страны ЕС за лидерство во введении санкций против РФ, но подчеркнул необходимость как можно быстрее рассмотреть вопрос нефтяного эмбарго РФ.

Без нефтяного эмбарго России еще надолго хватит ресурсов сбрасывать бомбы на украинские города.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил во время встречи в Киеве с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен и высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем, сообщает Правительственный портал.

Шмигаль поблагодарил страны ЕС за лидерство в вопросе поддержки Украины и введении санкции против РФ.

"Мы благодарны европейским политикам за принятие 5-го санкционного пакета. Возможности России финансировать эту войну существенно уменьшаются, но без нефтяного эмбарго в агрессора еще надолго хватит ресурсов сбрасывать бомбы на мирные украинские города. Поэтому мы призываем страны ЕС как можно быстрее рассмотреть этот вопрос", - подчеркнул он.

Отдельно премьер-министр Украины поблагодарил европейский Союз за оказание финансовой помощи для поддержки украинских граждан и Вооруженных сил Украины. В частности за озвученное сегодня решение выделить дополнительные 500 млн евро для украинской армии.

"Мы также получили первый транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро. Сегодня на счета правительства поступила уже грантовая помощь от ЕС в размере 120 млн евро. Украина благодарна вам за поддержку. Мы рассчитываем также на выплату второго транша в 600 млн евро в ближайшее время и начало новой программы макрофина", – отметил Шмигаль.

Также глава правительства поблагодарил руководство ЕС за поддержку кампании StandUpForUkraine для сбора средств для нужд внутренне перемещенных лиц в Украине и на территории ЕС, которая состоится 8-9 апреля.

Во время встречи также стороны обсудили вопросы продовольственной безопасности, взаимодействия в энергетическом секторе, либерализацию торговли и совместные программы помощи перемещенным украинцам.

Как сообщал УНИАН, ранее Жозеп Боррель заявлял, что Совет ЕС на уровне министров иностранных дел 11 апреля обсудит возможное эмбарго на российскую нефть.

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