Мир должен уже сейчас учесть несколько важных выводов, но еще важнее будут уроки по окончании войны.

Война в Украине дает возможность сделать несколько важных выводов, которые стоит учесть руководителям США и остальных стран мира. Например, важно иметь стратегию победы вместо стратегии сдерживания. Об этом заявил советник по нацбезопасности бывшего президента США Джорджа Буша-младшего Стивен Гедли, сообщает "Голос Америки".

"Один из уроков звучит так: если вы решите участвовать в конфликте, у вас должна быть стратегия победы. Иногда мы в США делаем следующее: мы даем достаточно военного потенциала, чтобы не проиграть, но недостаточно, чтобы действительно добиться успеха и успешно завершить войну. И я думаю, что это урок, который мы усваиваем в Украине, и он требует от нас ускорить поставки военной помощи для Украины", – считает Гедли.

Еще одним уроком войны в Украине бывший советник президента США называет важность военных альянсов и готовность союзников вести борьбу, как это продемонстрировало украинское государство.

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"США возглавили и смогли действительно собрать замечательную коалицию не только в Европе, но и во всем мире для поддержки украинцев. Поэтому я считаю, что, во-первых, это - солидарность. Во-вторых, это - важность партнера на месте. Ваша поддержка ограничена, если вы действуете извне. Если страна не желает бороться за собственную свободу и нет лидера, который желает сплотить эту страну, как это делает президент Зеленский, вы не сможете попасть туда, куда вам нужно и оказать необходимую помощь", - считает Гедли.

Учитывая попытки России установить морскую блокаду Украины и уничтожить украинскую инфраструктуру экспорта зерна, Гедли также указал на уязвимость глобальных путей снабжения, как еще один вывод из этой войны.

"Не только в отношении производства, но и поставок продовольствия, удобрений и других вещей. И необходимость диверсифицировать эти пути снабжения и сделать их более защищенными - один из уроков", - говорит он.

Четвертым уроком Гедли назвал экономическую стабильность воюющей страны как залог ее способности продолжать борьбу и восстановиться после войны.

"В первый год этой войны их экономика сократилась примерно на 30%. Это огромный удар. Поэтому мы должны иметь стратегию, чтобы помочь Украине пройти через войну, а затем стратегию, чтобы помочь Украине восстановиться после войны. Потому что вы можете выиграть войну, но проиграть мир. А достижение мира, во многом будет зависеть от того, что вы можете сделать в экономическом плане", – говорит Гедли.

Рассматривая другие аспекты российско-украинской войны, бывший советник президента США заявил, что есть "много уроков по устойчивости и выдержки", которые мир должен выучить на примере Украины. Однако главные уроки, которые предстоит усвоить, будут уже по итогам завершения войны.

Уроки и последствия войны в Украине

Как писал УНИАН, российско-украинская война осуществила революцию в тактике ведения боевых действий, привнеся в нее практику широкого использования всевозможных беспилотников. Военные аналитики предупреждают, что опыт этой войны окажет фундаментальное влияние на все будущие вооруженные конфликты.

Также мы рассказывали, что в мире делают выводы из войны в Украине не только с целью усиления собственной обороны, но и для подготовки нападений на соседей. Например, Китай вынес из войны в Украине важные уроки для предстоящей схватки за Тайвань.

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