Ранее и аналитики предупреждали о вероятном вторжении военных Беларуси в Украину.

Беларусь может отправить военных в Украину для поддержки российского вторжения в страну.

Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на источник в Белом доме.

"Это понятно, что Минск теперь - "продолжение" Кремля", — сказал представитель администрации Байдена.

Военные из Беларуси могут присоединиться к вторжению уже в понедельник, 28 февраля, сказал источник WP.

Ранее в центре оборонных стратегий сообщили, что существует очень большая вероятность того, что самопровозглашенное правительство Республики Беларусь (СБ) в ближайшие часы примет решение об участии Вооруженных сил СБ в войне, которую ведет Российская Федерация против Украины. Это означает задействование всех сил и средств Вооруженных сил Беларуси против наших сил обороны.

Напомним, 24 февраля Российская Федерация вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты захватывают не только военные части, аэропорты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам города. Войска РФ заходят в Украину с территории Беларуси.

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