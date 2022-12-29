Речь идет о работах по дополнительному оборудованию аэродромов Мачулищи, Барановичи и Лунинец.

Российская сторона расширяет контроль над военными аэродромами Беларуси. Об этом во время брифинга сказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов.

"Российская сторона расширяет контроль над военными аэродромами Республики Беларусь. Продолжаются работы по дополнительному оборудованию аэродромов Мачулищи, Барановичи, Лунинец и прилегающей инфраструктуры", - сообщил он.

Бригадный генерал отметил, что Мачулищи планируется превратить в ключевой логистический хаб для нужд Вооруженных сил России.

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Угроза со стороны Беларуси: что известно

По данным британской разведки, пока вряд ли беларуские войска и российские подразделения, проводящие учения там, составляют силу, способную осуществить новое успешное наступление на север Украины.

Военный эксперт Сергей Грабский говорит, сейчас в Беларуси не наблюдается активности вражеских войск, которая бы свидетельствовала о вероятности нападения на Украину в конце января и в феврале.

Председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко утверждает, что угроза наступления с территории Беларуси сохраняется. Однако, по его словам, реальных возможностей осуществить такую операцию у врага сейчас нет.

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