Коллаборационные власти Мариуполя ничего не делает, чтобы помочь горожанам.

Жители Мариуполя замерзают в собственных домах и умоляют о помощи.

Соответствующие надписи сделали жители дома на Морском бульваре, 66, пишет горсовет в Telegram.

Отмечается, что в Мариуполе температура воздуха опустилась уже до -2 градусов. В то же время у многих горожан вместо окон натянута обычная пленка.

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Кроме того, в городе нет отопления, а коллаборационные власти ничего не делают.

"Оккупанты продолжают геноцид мирного населения Мариуполя. Сначала они целенаправленно расстреляли тысячи домов, а теперь устраивают настоящий холодомор. Мариупольцы на собственном опыте чувствуют все преимущества русского мира", - написали в горсовете.

Ситуация в Мариуполе

По словам мэра Мариуполя Вадима Бойченко, в городе повреждено 90% жизненно важной инфраструктуры. В частности, уничтожено 1368 зданий, 11 384 домов, 25 детских садов, 11 больниц, 53 учреждения культуры и спорта, 39 школ.

Американский генерал в отставке Бен Ходжес, командовавший войсками США в Европе, считает, что Украина сможет вернуть Мариуполь и Мелитополь уже этой зимой.

По оценкам горсовета, во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области еженедельно умирает примерно 150 человек.

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