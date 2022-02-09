Для его реализации задействуют войска, накануне переброшенные в Польшу.

Белый дом одобрил план предоставления помощи американцам, которые могут попытаться эвакуироваться из Украины в случае вторжения России.

Об этом сообщают американские издания CNN и WSJ.

По информации СМИ, план заключается в том, что войска из 82-й воздушно-десантной дивизии начнут создавать зоны обработки и временные убежища на территории Польши недалеко от границы с Украиной, куда американцы, бегущие из Украины, могли бы обратиться за помощью во время транзита.

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По словам одного из представителей министерства обороны, объекты еще не возведены, но они начнут создаваться по мере прибытия в Польшу дополнительных американских войск.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил журналистам, что 82-й воздушно-десантный десант был отправлен в Польшу в первую очередь потому, что "они способны быстро двигаться и выполнять ряд миссий в различных непредвиденных обстоятельствах".

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в конце прошлого месяца, когда ее спросили, при каких обстоятельствах США будут эвакуировать американских граждан и дипломатов из Украины, сказала:

"Нет намерения уходить или эвакуироваться с использованием военных. Поэтому мы обращаемся к американским гражданам, чтобы они уехали сейчас. Нет прецедента, кроме Афганистана, чтобы это работало".

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Как сообщал УНИАН, ранее Государственный департамент США санкционировал добровольный отъезд своих сотрудников и распорядился об отъезде соответствующих членов их семей из посольства в Киеве из-за угрозы военных действий России.

Подавляющее большинство работников посольства США в Киеве остались в украинской столице и продолжают работать несмотря на возможность выезда из страны.