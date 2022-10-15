Украина получит новую военную помощь от США.

Президент США Джо Байден объявил о новой военной помощи суммой 725 миллионов долларов, которая будет передана для Вооруженных сил Украины.

Соответствующий документ опубликован на сайте Белого дома.

Подробности относительно того, на что именно будут направлены средства, не сообщаются.

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"В соответствии с полномочиями, предоставленными мне как президенту Конституцией и законами Соединенных Штатов Америки делегирую Государственному секретарю полномочия руководить изъятием до 725 миллионов долларов США на предметы оборонного назначения и услуги Министерства обороны, а также военные учения и подготовку, чтобы оказать помощь Украине", - сказано в сообщении.

Военная помощь Украине от США: что известно

Ранее издание Reuters сообщало, что США отправят Украине боеприпасы и армейские грузовики Humvee в рамках нового пакета помощи на 725 млн долларов.

4 октября президент США Джозеф Байден объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму 625 миллионов долларов.

В частности, президент Байден пообещал продолжать поддерживать Украину, когда она защищается от российской агрессии, столько, сколько это будет нужно.

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что новый пакет военной помощи США поможет ВСУ еще эффективнее освобождать Украину от оккупантов.