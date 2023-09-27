Отмечается, что есть определенная закономерность в атаках.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк прокомментировал регулярные взрывы на территории страны-агрессора России. Он отметил, что враг сбивает лишь часть дронов, тогда как многие из них таки долетают до целей.

"Эффективность системы ПВО государства-агрессора это в значительной степени такой же миф, как и сама прочность России. Все в мире, в том числе и потенциальные покупатели российского оружия, видели, как красиво горит их "аналоговнетный" комплекс С-400 в Крыму. Кто его теперь купит?"- сказал он изданию "Защитник".

По словам Черняка, можно увидеть определенную закономерность в атаках.

Видео дня

"Горят объекты российского ВПК, в частности - предприятия ракетной промышленности, взрываются стратегические бомбардировщики, истребители и транспортники на аэродромах, горят их нефтебазы и другие военные объекты, такие как здания ФСБ или военные городки с размещенной там техникой и личным составом. Итак, мы имеем приоритетный список военных целей на территории государства-агрессора. Пункт за пунктом в этом списке появляются отметки, которые свидетельствуют об эффективном поражении или необходимости нанесения повторных, более бодрых ударов", - подытожил представитель ГУР.

Война в Украине - атаки по РФ

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что одной из главных целей ударных беспилотников на территории РФ стали предприятия российского военно-промышленного комплекса, работающие на ракетостроение.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина может бить по территории РФ оружием собственного производства. Отдельно, ВСУ смогут поражать цели в России на расстоянии в 1500 км.

Вас также могут заинтересовать новости: