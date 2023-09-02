Ракетная программа Украины была утверждена еще в 2020 году.

Вооруженные силы Украины смогут поражать цели на территории России на расстоянии даже в 1500 км.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил в интервью "Украинскому радио", что это стало возможным благодаря двум собственным проектам Украины. Речь идет о ракетной программе и программе по использованию дронов.

"Гражданство оружия, которое применяют по территории Российской Федерации, украинское. Есть два направления, которые отрабатываются уже определенный период времени, — это ракетная программа, которая была утверждена еще в 2020 году, по созданию наших собственных украинских ракет, и использование беспилотных летательных аппаратов, которые очень мощно сегодня разворачиваются в нашей стране по привлечению большого количества частных компаний", — отметил Данилов.

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По его словам, "очень большое количество профессиональных людей" работало над тем, чтобы ВСУ могли бить по объектам, расположенным глубоко на территории России. При этом Украина атакует исключительно военные цели.

"Все это будет приносить свои результаты с учетом того, что мы не атакуем гражданские объекты Российской Федерации - школы, детские сады — как это делает страна-террорист. Мы атакуем либо заводы, либо военные производства — компоненты, которые убивают наших детей. Мы должны положить этому конец", — сказал секретарь СНБО.

Украинское оружие - последние новости

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов завил, что Украина сейчас тестирует различное дальнобойное и высокоточное оружие. Однако тогда он отказался комментировать дальность нашего нового вооружения.

Недавно президент Владимир Зеленский объявил, что ВСУ успешно применили дальнобойное вооружение собственного производства - им удалось поразить цель на расстоянии 700 километров. При этом Данилов даже показал фрагмент испытаний ракетного оружия.

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