Отмечается, что "хлопки" произошли на территориях военных городков.

Диверсанты в ночь на 24 сентября устроили "бавовну" на территории Российской Федерации. Инциденты произошли в Калужской и Московской областях России.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, уничтожен топливозаправщик и несколько единиц автотехники с прицепами.

"На территории военного городка 2 мсд 1 ТА (в/ч 23626, нп Калининец Наро-Фоминского района) уничтожен топливозаправщик. На территории военного городка 60 арсенала вооружения (в/ч 42702, г. Калуга) уничтожены 4 единицы автомобильной техники с прицепами", - говорится в сообщении ГУР в Telegram.

Видео дня

В то же время украинские разведчики не предоставили фото и видео работы партизан, чтобы никого не подвергать опасности.

Взрывы в РФ и на оккупированной части Украины - последние новости

На территории Российской Федерации участились взрывы и различные происшествия, которые связывают с войно против Украины. К примеру, ВСУ нанесли ракетный удар по судоремонтному заводу в Севастополе, в результате чего пострадали подводная лодка "Ростов-на-Дону" и большой десантный корабль "Минск", которые стояли на ремонте в сухом доке.

Кром того, 14 сентября во временно оккупированной Евпатории прогремели взрывы. Местные жители сообщили об ударе беспилотников.

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