Свитан убежден, что атаки на НПЗ в России продолжатся.

Военный эксперт Роман Свитан считает, что за взрывами на российских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) могут стоять российские легионы. На помощь ВСУ могли прийти "боевые буряты".

"Перед наступлением нам надо выжечь все топливоприемники и производственные мощности по выработке топлива. Это очень важно. Дело в том, что топливо – это кровь любой армии. Нет топлива – армия становится кучей зеленых человечков практически без ничего, максимум – с армейским запасом боеприпасов, который заканчивается за неделю. А после этого уже не зеленые человечки переодеваются в джинс и становятся синими человечками – придется бежать. И вот одна из цепочек поставки топлива – это Крымский мост и (территория) до и после него. По железнодорожному движению через Крымский мост заходит топливо из Краснодарского края, с Кубани, и эта цепочка тянется чуть ли не с Каспия", – объяснил Свитан в интервью Питеру Залмаеву.

Эксперт отметил, что с некоторых производственных мощностей, где добывают нефть, топливо идет через нефтеперерабатывающие заводы и перебрасывается в цистерны.

"После этого нефть ж/д цистернами перевозится в Крым, а дальше движется к российской армии в Крыму, на Херсонщине и Запорожье. Поэтому мы начали наступление с подрыва нефтеприемника в Севастопольской бухте и заканчиваем подготовку к наступательным действиям, добираясь до нефтеперерабатывающих заводов на территории России", – рассказал Свитан.

Он подчеркнул, что НПЗ являются легитимными военными целями, если они производят топливо для военной машины. А эти заводы как раз в этой логистической цепочке и находятся.

"Но на территории России, насколько я понимаю, работают всякие легионы. Один из этих легионов работает в том числе и беспилотниками. Легионы россиян находят цели работают в качестве корректировщиков огня и управляют самими процессами. На данный момент, допустим, легион "Свободная Бурятия" – это те боевые буряты, которые еще с 2014 года у нас остались, и не захотели по обмену попадать, из танкистов переквалифицировались, допустим, в пилотов беспилотников. Вот они работают в том числе и по НПЗ. Довольно таки упорный народ, он до Москвы достал – скорее всего, это тоже их работа. Вот, боевые буряты на отлично отработали эту цель в том числе", – сказал Свитан.

В то же время эксперт считает, что это далеко не последние случаи. По его словам, есть ще несколько направлений, по которым могут работать "боевые буряты".

"Я думаю, будет увеличиваться такого рода уничтожение по еще одной цепочке в районе Ростова. Есть еще одна логистическая цепочка, по которой может идти топливо. Правда, не совсем с ж/д, а в основном автомобильным транспортом. Еще одно направление – на тот же Белгород, там через Валуйки заходит топливо в сторону Купянска, в сторону Сватово, на Кременную. Поэтому, я думаю, боевые буряты увидят еще одно направление", – резюмировал Свитан.

"Бавовна" в России: последние новости

В ночь на 31 мая в Росии на Кубани вспыхнул нефтеперерабатывающий завод – пожар возник на территории Афипского НПЗ. В то же время в Белгородской области заявили об "обстреле".

Кроме того, по сообщениям росСМИ, в Краснодарском крае РФ снова произошел взрыв на Ильском нефтеперерабатывающем заводе. Это уже второй случай на территории этого НПЗ за неделю. В России заявили об атаке.

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