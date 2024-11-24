ЗРК Patriot могут уничтожать баллистические цели только на расстоянии 40-50 километров и на высоте до 24 километров, напомнил специалист.

Адекватным ответом США на удар России баллистической ракетой "Кедр" (по словам Путина - "Орешник") должно быть предоставление Украине современных систем противоракетной обороны. Такое мнение высказал авиационный эксперт Богдан Долинце, передает 24 канал.

Он напомним, что ЗРК Patriot могут уничтожать баллистические цели только на расстоянии 40-50 километров и на высоте до 24 километров.

"А "Кедр" осуществляет разъединение главной части на высоте 100 километров над землей, перехват этих нескольких десятков боеголовок является нецелесообразным, поэтому эту ракету надо уничтожать на высоте 150-200 километров, эту задачу может выполнить только комплекс противоракетной обороны THAAD", - отметил эксперт.

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Как объяснил Долинце, ракета "Кедра" с дальностью поражения от 2 до 6 тысяч километров, достает до всех континентов, кроме Австралии и Южной Америки, поэтому ее нельзя назвать полноценной баллистической межконтинентальной ракетой (МБР).

"Вероятнее, что россияне взяли уже имеющуюся межконтинентальную ракету, сняли с нее одну из трех степеней и таким образом сократили дальность ее полета", - предположил эксперт.

Отмечается, что стоимость ракеты существенно не изменилась и составляет 70-80 миллионов долларов, технология производства осталась неизменной.

Удар России по Днепру 21 ноября - информация ГУР

Напомним, в Главном управлении разведки Министерства обороны сообщили, что 21 ноября Россия нанесла удар по территории Украины, применив баллистическую ракету, вероятно, из состава ракетного комплекса "Кедр".

Отмечалось, что на ракете было установлено шесть боевых частей: каждая - оснащена шестью суббоеприпасами. Скорость на конечном участке траектории - более 11 Махов. По данным ГУР, к разработке мобильного ракетного комплекса "Кедр" привлечен ряд предприятий военно-промышленного комплекса РФ.

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