Они пройдут реабилитацию.

В отдельном отряде спецназначения Нацгвардии "Азов" прокомментировали последний обмен пленными.

В своем Telegram-канале они обнародовали видео встречи освобожденных из российского плена женщин.

"Только что состоялся очередной обмен пленными. На этот раз это женщины – военнослужащие, защищавшие вместе с нами Мариуполь. Мы последовательно движемся к нашей цели – освобождению всех военнопленных из Азовстали, всех защитников Мариуполя", - говорится в сообщении.

Видео дня

"Азов" будет способствовать процессам возвращения украинских бойцов совместно с координационным Штабом по обмену пленными, Ассоциацией семей защитников Азовстали и патронатной службой "Азова".

"Наконец-то наши Героини вернулись на Родину, и будут направлены на медицинскую диагностику, лечение и последующую реабилитацию после долгих месяцев плена", - отметили они.

Они выразили благодарность в организации и проведении обмена представителям Главного управления разведки, Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел, Офиса Президента, Уполномоченному Верховной рады по правам человека и Министерства Реинтеграции.

Обмен пленными 17 октября

Как сообщал УНИАН, вчера Украина освободила из российского плена 108 женщин. Это был первый женский обмен.

Освободили 37 женщин, эвакуированных с "Азовстали", 11 офицеров и 85 - рядовых и сержантов, из них - 35 защитниц из ВСУ, 32 - военно-морских сил, 12 - теробороны, 8 - Нацгвардии, включая 2 из "Азова", 5 - Госспецслужбы транспорта, 4 Госпогранслужбы и 12 гражданских.

Среди освобожденных были женщины, которые попали в плен еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Также известно, что Украина вернула медика Викторию Обидину из "Азовстали", которую россияне разлучили с четырехлетней дочерью.

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