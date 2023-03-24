Взрывы не походили на звуки сбивания беспилотников.

В Севастополе второй раз за день прогремели взрывы. Вероятно, с корабля что-то сбивали.

Как сообщают местные паблики, взрыв прогремел в районе бухты Омега. По словам очевидцев, было очень громко. Звуки не были похожи на традиционные звуки при сбивании дронов.

"Это далеко не гром, и звуки были очень не как обычно при сбитых БПЛА",

"У нас аж окна дрожали",

"Сбивали что-то с корабля, пока не известно что", - пишут очевидцы.

В Крыму тревожно

Сегодня во временно оккупированном Севастополе раздались звуки стрельбы в районе военного училища русских. Оккупационная "власть" ситуацию пока не комментировала. Украинские чиновники и военные также не реагировали на инцидент.

Видео дня

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, оккупационные власти России начали эвакуацию из временно захваченного Крыма.

Украинские военные сообщали, что среди российских захватчиков во временно оккупированном Крыму царит паника после взрывов в Джанкое.

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