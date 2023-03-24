Оккупационная "власть" ситуацию не комментирует.

Во временно оккупированном Севастополе раздались звуки стрельбы в районе военного училища россиян.

"В Севастополе слышна стрельба из автоматического оружия в районе российского военного училища возле Стрелковой бухты", - сообщил корреспондент "Крым Реалии", но подробностей не раскрывает.

Оккупационные "власти" Севастополя ситуацию пока не комментировали. Украинские чиновники и военные также не реагировали на инцидент.

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Ситуация в Крыму - последние новости

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, оккупационные власти России начали эвакуацию из временно захваченного Крыма.

Украинские военные сообщали, что среди российских захватчиков во временно оккупированном Крыму царит паника после взрывов в Джанкое.

Несколько ранее военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал, по какому сценарию могут освобождать оккупированный Крым. Он убежден, что высадки украинского морского десанта на территорию полуострова не будет.

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