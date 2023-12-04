Нанесены два удара по зенитно-ракетным комплексам и два по складам боеприпасов противника.

Авиация Сил обороны 3 декабря нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и российской военной техники.

"За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два по зенитно-ракетным комплексам и два по складам боеприпасов противника", - сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке.

Также отмечается, что подразделениями ракетных войск нанесено поражение по тяжелой огнеметной системе залпового огня противника и зенитному ракетно-пушечному комплексу "Панцирь".

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Кроме того, в Генштабе подчеркнули, что Российская Федерация продолжает игнорировать законы и обычаи ведения войны, использует тактику террора, наносит ракетные и авиационные удары, осуществляет обстрелы из реактивных систем залпового огня не только по военным, но и по многочисленным гражданским объектам нашего государства.

"Всего враг нанес один ракетный и 45 авиационных ударов, совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли авиационный удар по Украине, применив управляемую ракету Х-59 и 12 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено 10 ударных БпЛА", - говорится в сводке.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, в ночь на 4 декабря 2023 года российские оккупанты атаковали Украину, запустив 23 ударных БпЛА "Shahed-136/131" с мыса Чауда (оккупированный Крым) и управляемую авиационную ракету из воздушного пространства оккупированной Херсонщины.

Наши защитники в результате боевой работы уничтожили 18 ударных БпЛА и одну управляемую авиационную ракету Х-59. противовоздушная оборона работала по меньшей мере в девяти областях Украины.

С начала полномасштабной войны общие потери России в Украине составили 332 тысячи 810 человек.

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