Силы украинской системы противовоздушной обороны в целом справились, но не все дроны смогли сбить.

Иранские дроны-камикадзе Shahed в ночь на 27 февраля российские войска запустили с территории Брянской области РФ, а не с восточного побережья Азовского моря, как это было ранее.

Об этом рассказал представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, напомнив, что украинской системы противовоздушной обороны (ПВО) в целом справились, но не все дроны смогли сбить, передает 24 канал:

"Бывает, что сбивают все 100%. Но это должно очень повезти. К сожалению, три дрона Shahed не удалось уничтожить".

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"К сожалению, у них есть данные от своей разведки относительно примерного расположения ПВО. Были бы точны – уже пытались бы уничтожить. Поэтому могут прокладывать маршруты для избегания зоны поражения ПВО. Еще ночью довольно тяжело сбивать эти дроны с ПЗРК или пулеметов", - добавил Игнат.

РФ атаковала Украину дронами Shahed 27 февраля - что сообщалось

Как писал УНИАН, с ночи до утра 27 февраля Россия выпустила по территории Украины 14 дронов типа Shahed.

Украиснкие защитники уничтожили 11 из 14-ти дронов-камикадзе.

Из-за атаки в Хмельницкой области погибли двое спасателей.